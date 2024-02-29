Кузнецова Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1947 по 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Федор
Мать: Мать УСТИНЬИ
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Агаркова Елизовета Федоровна
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Агаркова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Агаркова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Надя
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Лиза
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович
Смерть
С 1947 по 1948
рождена после егора после 1894