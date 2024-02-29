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Кузнецова Устинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1947 по 1948

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Федор

Мать: Мать УСТИНЬИ

Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Агаркова Елизовета Федоровна

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Агаркова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Агаркова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Надя

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Лиза

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Иван Федорович

Отец ребёнка: Агарков Федор Михайлович

Смерть
С 1947 по 1948
рождена после егора после 1894
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