Warde Edward Colin
Место рожденияDunston, Staffordshire, England
Дата рождения08.06.1631
Дата смерти03.?.1701
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1631
Отец: Warde, 1st Baron Of Birmingham, High Sheriff Of Staffordshire ^1612 Lord Humble
Dunston, Staffordshire, England
Рождение ребёнка
05.01.1660
Сын: Warde ^1660 The Honorable Willym
Newton, Lincolnshire, England
Смерть
03.?.1701
Himley, Staffordshire, England