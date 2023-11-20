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Warde Edward Colin

Место рождения

Dunston, Staffordshire, England

Дата рождения

08.06.1631

Дата смерти

03.?.1701

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1631

Отец: Warde, 1st Baron Of Birmingham, High Sheriff Of Staffordshire ^1612 Lord Humble

Мать: не указана

Dunston, Staffordshire, England
Рождение ребёнка
05.01.1660

Сын: Warde ^1660 The Honorable Willym

Мать ребёнка: не указана

Newton, Lincolnshire, England
Смерть
03.?.1701
Himley, Staffordshire, England
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