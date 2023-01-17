Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.04.1834
Дата смерти01.05.1898
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1834
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Руссиян (руссiан) Никифор Георгиевич
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1898
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область