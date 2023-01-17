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Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

24.04.1834

Дата смерти

01.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1834

Отец: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Мать: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Руссиян (руссiан) Никифор Георгиевич

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна

Смерть
01.05.1898
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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