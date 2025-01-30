Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович 24.04.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Автор
НЛ
Ластовская Н.

мужской, родился 24.04.1834, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

умер 01.05.1898, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Мать
Руссиян (Руссiан) Агафия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Отец
Руссиян (Руссiан) Никифор МоисеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия АртемьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич01.06.1872 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1834

Отец: Руссиян (Руссiан) Никифор Моисеевич

Мать: Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Руссиян) Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Смерть
01.05.1898
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Причина смерти: от разрыва сердца

Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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