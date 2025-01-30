Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
мужской, родился 24.04.1834, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
умер 01.05.1898, Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
МатьРуссиян (Руссiан) Агафия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
ОтецРуссиян (Руссiан) Никифор МоисеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия АртемьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич01.06.1872 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна1875 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Руссиян) Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна
Смерть
01.05.1898
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область