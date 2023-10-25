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Попов Борис Яковлевич

Место рождения

Россия, г. Уфа

Дата рождения

05.03.1938

Дата смерти

19.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1938

Отец: Попов Яков Алексеевич

Мать: Попова Дарья Никитична

Россия, г. Уфа
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.1984
Россия, г. Самара
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