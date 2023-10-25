Попов Борис Яковлевич
Место рожденияРоссия, г. Уфа
Дата рождения05.03.1938
Дата смерти19.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1938
Отец: Попов Яков Алексеевич
Мать: Попова Дарья Никитична
Россия, г. Уфа
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.1984
Россия, г. Самара