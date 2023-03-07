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Трегубов Анисим Савинов

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Трегубов Сава Никитин

Мать: Трегубова Анна Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Трегубов Семен Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Трегубов Марко Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Трегубов Венедикт Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755
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