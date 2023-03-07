Трегубов Анисим Савинов
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Трегубов Сава Никитин
Мать: Трегубова Анна Федорова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Трегубов Венедикт Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755