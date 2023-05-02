Шунайлова (Мулюкова) Виктория Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1994
Отец: Мулюков Игорь Тагирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.2014
Дочь: Васильева Арна Юрьевна
Рождение ребёнка
17.10.2018
Дочь: Васильева Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
27.05.2022
Отец ребёнка: Шунайлов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно