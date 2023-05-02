Шунайлова (Мулюкова) Виктория Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунайлова (Мулюкова) Виктория Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1994

Отец: Мулюков Игорь Тагирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.2014

Дочь: Васильева Арна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.2018

Дочь: Васильева Анна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.2022

Сын: Шунайлов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шунайлов Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунайлов Дмитрий Андреевич

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