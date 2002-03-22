Куликов (Трушникова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти22.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Трушников Сергей
Мать: Трушников Васса
Рождение ребёнка
11.05.1967
Сын: Дырин Павел
Отец ребёнка: Дырин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Военнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дырин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Владимир
Смерть
22.03.2002