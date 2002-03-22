Куликов (Трушникова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (Трушникова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

22.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Трушников Сергей

Мать: Трушников Васса

Рождение ребёнка
11.05.1967

Сын: Дырин Павел

Отец ребёнка: Дырин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Военнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дырин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Владимир

Смерть
22.03.2002
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