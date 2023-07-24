Иванова (Акимова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Акимова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Акимов Сергей

Мать: Акимова Нина

Рождение ребёнка
23.01.1973

Сын: Иванов Сергей

Отец ребёнка: Иванов Борис

Рождение ребёнка
17.02.1977

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Борис

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Иванов Максим

Отец ребёнка: Иванов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Борис

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