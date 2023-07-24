Иванова (Акимова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Отец: Акимов Сергей
Мать: Акимова Нина
Рождение ребёнка
23.01.1973
Сын: Иванов Сергей
Отец ребёнка: Иванов Борис
Рождение ребёнка
17.02.1977
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Борис
Рождение ребёнка
21.10.1983
Сын: Иванов Максим
Отец ребёнка: Иванов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Борис