Мишин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

01.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1941 г.р.
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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Мишин Петр Артемович

Мать: Мишина (Плуталова) Александра Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна

Смерть
01.08.2017

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