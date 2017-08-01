Мишин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти01.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна
Смерть
01.08.2017