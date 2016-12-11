Целищев Николай Михайлович 30.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Целищев Николай Михайлович

Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.11.1925

Дата смерти

11.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1925

Отец: Целищев Михаил Петрович

Мать: Целищева Екатерина Васильевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целищева (Плёнкина) Мария Михайловна

Бракосочетание
12.09.1951

Жена: Целищева (Плёнкина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целищева (Плёнкина) Мария Михайловна

деревня Большие Гари Оричевский район, Кировская рбласть
Рождение ребёнка
02.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целищева (Плёнкина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целищева (Плёнкина) Мария Михайловна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.12.2016
Зенгино, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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