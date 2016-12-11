Целищев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.11.1925
Дата смерти11.12.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
12.09.1951
Рождение ребёнка
22.10.1952
деревня Большие Гари Оричевский район, Кировская рбласть
Рождение ребёнка
02.05.1955
Рождение ребёнка
19.01.1961
Смерть
11.12.2016
Зенгино, Оричевский муниципальный район, Кировская область