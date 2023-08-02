Babaszwili Otar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Babaszwili Otar

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Место рождения

Gruzja

Дата рождения

1928

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Babaszwili Ilia

Мать: Babaszwili Olga

Gruzja
Бракосочетание
1948

Жена: Babaszwili Aza

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
23.05.1955

Сын: Babaszwili Ruslan

Мать ребёнка: Babaszwili Aza

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Babaszwili Aza

Смерть
2001
Gruzja
Похороны
Неизвестно
Gruzja
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