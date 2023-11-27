Гранкин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1988

Отец: Гранкин Сергей

Мать: Гранкина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Марк Дмитриевич

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранкина Майя Дмитриевна

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Мирослав Дмитриевич

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Екатерина

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