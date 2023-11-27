Гранкин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1988
Отец: Гранкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранкина Майя Дмитриевна
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Мирослав Дмитриевич
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Екатерина