Дешко Валерий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Валерий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970

Отец: Дешко Леонтий Степанович

Мать: Дешко Нина Александровна

Рождение ребёнка
01.07.1995

Дочь: Дешко Кристина Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.2001

Дочь: Дешко Варвара Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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