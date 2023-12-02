Дешко Валерий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970
Отец: Дешко Леонтий Степанович
Мать: Дешко Нина Александровна
Рождение ребёнка
01.07.1995
Дочь: Дешко Кристина Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2001
Дочь: Дешко Варвара Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности