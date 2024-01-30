Мария Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.

Дочь: Вера Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянка Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Петров

Смерть
Неизвестно
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