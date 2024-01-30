Мария Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.
Дочь: Вера Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Восприемник д. Иштомар крестьянка Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Восприемник д. Иштомар Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Петров
Смерть
Неизвестно