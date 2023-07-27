Тамбовцев (Тамбовцев) Александра Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Настасья Филипповна
Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тамбовцев Данил Филиппович
Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тамбовцев Павел Филиппович
Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно