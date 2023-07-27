Тамбовцев (Тамбовцев) Александра Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев (Тамбовцев) Александра Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Филипповна

Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тамбовцев Данил Филиппович

Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тамбовцев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Тамбовцев Филипп Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Филипп Марков

Смерть
Неизвестно
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