Исаев Доримедонт Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Доримедонт Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исаева) Евдокия Доремидонтова

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Симеон Доримедонтов

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Яков Доримедонтов

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: (Исаева) Ксения Доримедонтова

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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