Исаев Доримедонт Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исаева) Евдокия Доремидонтова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Симеон Доримедонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: (Исаева) Ксения Доримедонтова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно