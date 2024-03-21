Варфоломеева Татиана Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1887 ст.
Дочь: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна
Отец ребёнка: Варфоломеев Максим Петров
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещена 20.07.1887 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове в С.- Петербурге Восприемники Яков Васильев Беляев дерптский мещанин, и Александра Павлова Иванова, жена запасного... Показать все
Смерть
Неизвестно