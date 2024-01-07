Алхимов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алхимов Борис
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Алхимов Николай
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 23.02.1909
Сын: Алхимов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Алхимов Георгий
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Марианна
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Алхимова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алхимова Евдокия
Смерть
1942