Алхимов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхимов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Около 1905 г.р.
Около 1906 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1916 г.р.
1924 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхимов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Алхимов Николай

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 23.02.1909

Сын: Алхимов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Алхимов Георгий

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Марианна

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Алхимова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алхимова Евдокия

Смерть
1942
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