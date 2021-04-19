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Горюнова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1939

Дата смерти

19.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939

Отец: Фёдоров Иван Кириллович

Мать: Фёдорова Вера Яковлевна

Бракосочетание
01.03.1969

Муж: Горюнов Михаил Алексеевич

Таловка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.11.1969

Дочь: Магамедова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Горюнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1971

Дочь: Павельева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Горюнов Михаил Алексеевич

Смерть
19.04.2021
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