Горюнова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1939
Дата смерти19.04.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939
Отец: Фёдоров Иван Кириллович
Мать: Фёдорова Вера Яковлевна
Бракосочетание
01.03.1969
Таловка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.11.1969
Дочь: Магамедова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Горюнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1971
Дочь: Павельева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Горюнов Михаил Алексеевич
Смерть
19.04.2021