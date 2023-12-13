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Габушин Симион Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Габушин Карп Аникавич

Мать: Габышева Батенкова Овдотья Федоровна

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