Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Габушин Симион Карпович
Габушин Симион Карпович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Габушин Карп Аникавич
1742 г.р.
Мать
Габышева Батенкова Овдотья Федоровна
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Габушин Карп Аникавич
Мать:
Габышева Батенкова Овдотья Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия