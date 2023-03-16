Иванов Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Призыв на военную службу
04.02.1917
Славыть, Красностанская волость, Крестецкий уезд
Отец 51 г. родился 1865 г. Сентября 17. Мать 45 л., брат Николай 22 л. взят на службу по призыву 1894 г. Братья 9 и 5 л, сестры 14 и 4 л. 180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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