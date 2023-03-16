Иванов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
04.02.1917
Славыть, Красностанская волость, Крестецкий уезд
Отец 51 г. родился 1865 г. Сентября 17. Мать 45 л., брат Николай 22 л. взят на службу по призыву 1894 г. Братья 9 и 5 л, сестры 14 и 4 л. 180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, ... Показать все
Смерть
Неизвестно