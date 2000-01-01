Bailey Joseph
Место рожденияGreat Wenham, Suffolk
Дата рождения21.01.1783
Дата смерти20.11.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1783
Отец: Bailey John
Мать: Bailey Susannah
Great Wenham, Suffolk
Бракосочетание
10.10.1810
Жена: Bailey Maria
Рождение ребёнка
09.02.1812
Мать ребёнка: Bailey Maria
Staffordshire, England, UK
Бракосочетание
Около 19.08.1830
Жена: Bailey Mary Ann
All Saints, Leamington Spa, Warwickshire, England, UK
Смерть
20.11.1858