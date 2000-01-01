Bailey Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey Joseph

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Место рождения

Great Wenham, Suffolk

Дата рождения

21.01.1783

Дата смерти

20.11.1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1783

Отец: Bailey John

Мать: Bailey Susannah

Great Wenham, Suffolk
Бракосочетание
10.10.1810

Жена: Bailey Maria

Рождение ребёнка
09.02.1812

Сын: Bailey Joseph Russell

Мать ребёнка: Bailey Maria

Staffordshire, England, UK
Бракосочетание
Около 19.08.1830

Жена: Bailey Mary Ann

All Saints, Leamington Spa, Warwickshire, England, UK
Смерть
20.11.1858
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