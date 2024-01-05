Красиков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Красиков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Красиков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Красикова Валентина Улан Удэ Михайловна
Рождение ребёнка
?.01.1959
Дочь: Красикова Тамара Удмуртия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Третий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Второй Михйлович
Смерть
Неизвестно