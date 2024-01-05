Красиков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Красиков Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Красиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Красикова Валентина Улан Удэ Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1959

Дочь: Красикова Тамара Удмуртия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Третий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Второй Михйлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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