Барташевич Валентин Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барташевич Валентин Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Сын: Барташевич Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Барташевич Виктория Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2023
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