Барташевич Валентин Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1983
Сын: Барташевич Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Барташевич Виктория Валентиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2023