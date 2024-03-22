Баранов Севастьян Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Ефим Поликарпович
Мать: Баранова Александра
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Баранова Федосья Севастьяновна
Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
13.03.1925
Сын: Баранов Алексей Севостьянович
Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Татьяна Севастьяновна
Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно