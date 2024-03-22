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Баранов Севастьян Ефимович

Место рождения

Каменка верхняя, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Ефим Поликарпович

Мать: Баранова Александра

Каменка верхняя, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Баранова Федосья Севастьяновна

Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна

Каменка верхняя, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1925

Сын: Баранов Алексей Севостьянович

Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна

Каменка верхняя, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Татьяна Севастьяновна

Мать ребёнка: Баранова Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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