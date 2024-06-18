Симонов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
27.08.1996

Дочь: Симонова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
03.03.2006

Сын: Симонов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Татьяна Валерьевна

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