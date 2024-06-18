Симонов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1996
Дочь: Симонова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
03.03.2006
Сын: Симонов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Симонова Татьяна Валерьевна