Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Папенин Афанасий Кузьмич

Мать: Папенина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.

Дочь: Антонова Агафия Никифоровна

Отец ребёнка: Груздев Никифор Алексеевич

Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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