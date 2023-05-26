Груздева (Папенина) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Папенин Афанасий Кузьмич
Мать: Папенина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1895 ст.
Дочь: Антонова Агафия Никифоровна
Отец ребёнка: Груздев Никифор Алексеевич
Кользиваново, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно