Зырянова Федосья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Федосья Трифоновна

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Место рождения

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1906

Дочь: Соколова Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Гуляева Марфа (Мария) Тимофеевна

Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Зырянов Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Тимофей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.05.1967
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