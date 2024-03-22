Зырянова Федосья Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1906
Дочь: Соколова Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Гуляева Марфа (Мария) Тимофеевна
Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Зырянов Тимофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.05.1967