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Зограф (Zograf) Николай Георгиевич

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Место рождения

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.05.1851

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1851

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Кивокурцева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Зограф Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
21.05.1882

Дочь: Беккер Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Талпа Вера Николаевна

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
23.12.1887

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Зограф Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зограф Зинаида Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зограф Зинаида Евграфовна

Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, антрополог, этнограф, генетик
Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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