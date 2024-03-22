Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Дочь: Запащикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
27.06.1901
Сын: Запащиков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно