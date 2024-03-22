Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865

Отец: Тиханычев Матвей Гаврилович

Мать: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Муж: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Дочь: Запащикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Запащиков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close