Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Агельбаев Рамиль Рашитович
Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович
Рождение ребёнка
03.01.1961
Дочь: Сагидуллина Насима Рашитовна
Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович
Рождение ребёнка
02.01.1965
Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвин Наиля Рашитовна
Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович