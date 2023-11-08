Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаева Зияфат Гайнетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Агельбаев Рамиль Рашитович

Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

Рождение ребёнка
03.01.1961

Дочь: Сагидуллина Насима Рашитовна

Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Агельбаев Азат Рашитович

Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвин Наиля Рашитовна

Отец ребёнка: Агельбаев Абдрашит Абделькадырович

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