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Баранов Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Баранов Степан Емельянович

Мать ребёнка: Баранова Ганна

д.Санники Смоленского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1900

Сын: Баранов Афанасий Емельянович

Мать ребёнка: Баранова Ганна

Смоленская область,Смоленский район,д.санники
Рождение ребёнка
1907

Сын: Баранов Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Баранова Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуникова Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Баранова Ганна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ганна

Смерть
Неизвестно
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