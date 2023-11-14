Баранов Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Баранов Степан Емельянович
Мать ребёнка: Баранова Ганна
д.Санники Смоленского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1900
Сын: Баранов Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: Баранова Ганна
Смоленская область,Смоленский район,д.санники
Рождение ребёнка
1907
Сын: Баранов Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Баранова Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуникова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Баранова Ганна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Ганна
Смерть
Неизвестно