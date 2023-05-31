Давыдкина Агапия (Агафья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.
Дочь: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Давыдкин Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.12.1884 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Давыдкин Егор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно