Давыдкина Агапия (Агафья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдкина Агапия (Агафья) Петровна

Давыдкина Агапия (Агафья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.

Дочь: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Давыдкин Егор Афанасьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1884 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Давыдкин Егор Афанасьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Егор Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close