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Рублев Василий Анисимович

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублев Анисим Павлович

Мать: Рублева Домна Харитоновна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Тамара

Белая Липа, Сенненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Тамара

Белая Липа, Сенненский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Тамара

Смерть
Неизвестно
Белая Липа, Сенненский район, Витебская область
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