Рублев Василий Анисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублев Анисим Павлович
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Тамара
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублева Тамара
Смерть
Неизвестно