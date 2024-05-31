Кузнецов Иван
Место рожденияВологодская обл., Шекснинский р-н, д. Чуровское
Дата рождения1909
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кузнецов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Игорь
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Юрий
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Нина
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Михеева) Анна
Рождение ребёнка
22.11.1934
Сын: Кузнецов Геннадий
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна
Смерть
После 1985