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Кузнецов Иван

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Место рождения

Вологодская обл., Шекснинский р-н, д. Чуровское

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кузнецов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Игорь

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Юрий

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Нина

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Михеева) Анна

Рождение ребёнка
22.11.1934

Сын: Кузнецов Геннадий

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Анна

Смерть
После 1985

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