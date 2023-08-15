Юринова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1975

Сын: Юринов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Юринов Владимир

Рождение ребёнка
02.09.1979

Дочь: Смышляева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Юринов Владимир

Рождение ребёнка
?.07.?

Сын: Юринов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Юринов Владимир

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