Юринова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1975
Сын: Юринов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Юринов Владимир
Рождение ребёнка
02.09.1979
Дочь: Смышляева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Юринов Владимир
Рождение ребёнка
?.07.?
Сын: Юринов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Юринов Владимир