Соловьев Василий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соловьев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Сильвестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Сильвестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Сильвестровна
Смерть
Неизвестно