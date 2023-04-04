Гребенев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1945
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гребенев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гребенева Татьяна Адамовна
Рождение ребёнка
13.02.1971
Дочь: Озерова Гребенева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гребенева Татьяна Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно