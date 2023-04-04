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Гребенев Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1945

Отец: Гребенев Федор Иванович

Мать: Гребенева Лучинина Анна Иосиповна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Гребенев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гребенева Татьяна Адамовна

Рождение ребёнка
13.02.1971

Дочь: Озерова Гребенева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гребенева Татьяна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Татьяна Адамовна

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