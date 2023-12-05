Палухина (--) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Полухин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Полухина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Палухин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Палухина Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.03.1904
Сын: Палухин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Палухина Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Палухин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Палухина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно