Палухина (--) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалухина (--) Анна Ивановна

Палухина (--) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Полухин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Полухина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Палухин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Палухина Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.03.1904

Сын: Палухин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Палухина Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Палухин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Палухина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Палухин Алексей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палухин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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