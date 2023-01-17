Ванновский Пётр Семёнович
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения06.12.1822
Дата смерти01.03.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1822
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
01.03.1904
Место жительства
По 1904