Ванновский Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванновский Пётр Семёнович

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

06.12.1822

Дата смерти

01.03.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1822
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
01.03.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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