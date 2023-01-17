Астафьева Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Ирина Владимировна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

16.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1979

Отец: Астафьев Владимир Иванович

Мать: Астафьева Людмила Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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