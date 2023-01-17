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Астафьева Ирина Владимировна
Астафьева Ирина Владимировна
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Место рождения
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
Дата рождения
16.01.1979
Пол
Женский
Отец
Астафьев Владимир Иванович
1948 г.р.
Мать
Астафьева (Сотникова) Людмила Владимировна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1979
Отец:
Астафьев Владимир Иванович
Мать:
Астафьева Людмила Владимировна
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
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