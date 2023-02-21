Бирюкова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1968

Дочь: Соснина Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Бирюков Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.12.1972

Дочь: Бирюкова Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Бирюков Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Виталий Анатольевич

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