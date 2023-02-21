Бирюкова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1968
Дочь: Соснина Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Бирюков Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
13.12.1972
Дочь: Бирюкова Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Бирюков Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно