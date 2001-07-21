Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна

Место рождения

Село Мелихово, Калужская область

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

21.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Гришечкин Михаил

Мать: Гришечкина Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.06.1945

Дочь: Грошикова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Грошикова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Алексеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
21.07.2001

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