Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна
Место рожденияСело Мелихово, Калужская область
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти21.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Отец: Гришечкин Михаил
Рождение ребёнка
15.06.1945
Дочь: Грошикова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Грошикова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Алексеевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
21.07.2001