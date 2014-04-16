Дерябина Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1946

Дата смерти

16.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946

Отец: не указан

Мать: Анцупова Анна Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1970

Дочь: Трунова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.11.?

Сын: Дерябин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович

Смерть
16.04.2014
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