Дерябина Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1946
Дата смерти16.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946
Мать: Анцупова Анна Павловна
Рождение ребёнка
27.06.1970
Дочь: Трунова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.11.?
Сын: Дерябин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович
Смерть
16.04.2014