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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Николай
1925 г.р.
Зоя
1928 г.р.
Владимир
1930 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1925
Сын:
Николай
Отец ребёнка:
Никита
Рождение ребёнка
01.04.1928
Дочь:
Зоя
Отец ребёнка:
Никита
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын:
Владимир
Отец ребёнка:
Никита
Смерть
Неизвестно
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