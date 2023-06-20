Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Николай

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Никита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close