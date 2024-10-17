Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Иовлев

Рождение ребёнка
01.02.1851

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1853

Сын: Макарий Иосифов

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1856

Сын: Василий Иосифов

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Григорий Иосифов

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1861

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1864

Дочь: Надежда Иосифова

Отец ребёнка: Осип Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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