Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
01.02.1851
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
16.07.1853
Сын: Макарий Иосифов
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
25.02.1856
Сын: Василий Иосифов
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Григорий Иосифов
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
15.10.1861
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Рождение ребёнка
13.09.1864
Дочь: Надежда Иосифова
Отец ребёнка: Осип Иовлев
Смерть
Неизвестно