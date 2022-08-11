Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.09.1941

Дата смерти

11.08.2022

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941

Отец: Токарев Дмитрий Кириллович

Мать: Токарева Евдокия Герасимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
15.02.1959

Муж: Никулин Александр Николаевич

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Александр Николаевич

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Александр Николаевич

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Александр Николаевич

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
зав.клуб, библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Крещение
Неизвестно
Крестный отец-Остриков Илларион Васильевич (двоюродный брат по линии матери). Крестная мать-Текучева (девичья фамилия) Анна (в народе Нюся).Крестили в Покровской церви.
Смерть
11.08.2022
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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