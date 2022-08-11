Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1941
Дата смерти11.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941
Бракосочетание
15.02.1959
Рождение ребёнка
30.07.1959
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Рождение ребёнка
17.03.1965
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Рождение ребёнка
07.04.1968
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Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зав.клуб, библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Крестный отец-Остриков Илларион Васильевич (двоюродный брат по линии матери). Крестная мать-Текучева (девичья фамилия) Анна (в народе Нюся).Крестили в Покровской церви.
Смерть
11.08.2022
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область