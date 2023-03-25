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Шпилевой Павел Владимирович

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Место рождения

село Благовещенка, Курдайский район, Джамбульская область, Казахстан

Дата рождения

04.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977

Отец: Шпилевой Владимир Павлович

Мать: Шпилевая Ольга Владимировна

село Благовещенка, Курдайский район, Джамбульская область, Казахстан
Рождение ребёнка
05.04.2018

Сын: Корнеев Виктор Павлович

Мать ребёнка: Корнеева Ольга Викторовна

Бракосочетание
07.09.2018

Жена: Корнеева Ольга Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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