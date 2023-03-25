Шпилевой Павел Владимирович
Место рождениясело Благовещенка, Курдайский район, Джамбульская область, Казахстан
Дата рождения04.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977
село Благовещенка, Курдайский район, Джамбульская область, Казахстан
Рождение ребёнка
05.04.2018
Мать ребёнка: Корнеева Ольга Викторовна
Бракосочетание
07.09.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край