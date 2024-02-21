Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненила Васильева
Отец ребёнка: Василий Естигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитона Васильева
Отец ребёнка: Василий Естигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Естигнеев
Смерть
Неизвестно