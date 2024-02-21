Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненила Васильева

Отец ребёнка: Василий Естигнеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитона Васильева

Отец ребёнка: Василий Естигнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Естигнеев

Смерть
Неизвестно

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