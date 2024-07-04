Гончаренко Дмитрий Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Дмитрий Степанович

Гончаренко Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаренко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холоднюк Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сидельникова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Щербакова Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1940

Дочь: Зорина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гончаренко Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Акулова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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