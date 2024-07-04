Гончаренко Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаренко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холоднюк Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сидельникова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Щербакова Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1940
Дочь: Зорина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гончаренко Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Акулова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно